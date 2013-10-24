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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 04:08 BJT

美股盘后：微软公布业绩后股价盘后大涨4.2%

路透纽约10月24日 - 微软 周四在美股盘后交易中大涨4.2%，此前该公司公布了业绩。

微软公布会计年度第一季GAAP营收为185.3亿美元，非GAAP营收为186.4亿美元；第一季每股盈利0.62美元，经调整每股盈利0.63美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计微软第一季每股盈利0.54美元，营收为177.9亿美元。(完)

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