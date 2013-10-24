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市场报道 | 2013年 10月 25日 星期五 04:14 BJT

美股盘后：亚马逊公布业绩后股价飙升7%

路透纽约10月24日 - 亚马逊 周四在美股盘后交易中急升7%，之前该公司公布业绩。

亚马逊公布第三季度每股亏损0.09美元，营收为170.9亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第三季营收为167.6亿美元，每股亏损0.09美元。

亚马逊预计第四季营收为235-265亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第四季营收为258.9亿美元。(完)

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