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2013年 10月 25日 星期五 04:51 BJT
10月24日SPDR黄金持仓量较上一交易日减少0.20%，或1.80吨，至876.52吨
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投行观点：TD Ameritrade目标价从41美元下调至40--德意志银行
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