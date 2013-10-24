《综述》美国上周初请失业金人数降幅小于预期，10月初制造业放缓

**裁员减少**

分析师估计，政府关门最多会对第四季国内生产总值(GDP)成长环比年率构成0.6个百分点的拖累，而且可能推迟美联储缩减经济刺激计划。

尽管加州电脑故障以及最近政府关门扭曲了请领失业金数据，但该数据整体还是呈下降趋势，表明雇主不再大举裁员。

不过内需乏力以及财政政策不确定性仍抑制聘雇活动。雇主9月新增14.8万个就业岗位，第三季就业岗位平均每月增长12.9万个，远低于今年上半年的均值20万个。

“就业市场裁员状况继续改善，”道明证券分析师Gennadiy Goldberg表示。“由于2014年初可能还出现财政不确定性，裁员可能继续逐步恢复正常化，但企业可能仍不愿聘雇新员工。”

政府关门推高了最近几周的请领失业金数据，因放无薪假的非联邦雇员申请救济。10月12日止当周请领失业金的联邦雇员下降25,939。

另外，商务部称，8月贸易逆差上升0.4%至388亿美元。经通胀调整后的逆差为473亿美元，持平于7月，表明贸易对第三季GDP成长的影响为中性。