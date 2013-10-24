《焦点》软件助微软获利与营收均超预期，股价盘后大涨6%

据行业研究机构Gartner，上季度个人电脑出货下降8.6%，证实了市场在向平板电脑转换的全球趋势。这一趋势利好苹果 和谷歌 ，但损及传统个人电脑行业的坚定支持者微软和英特尔 。

过去18个月个人电脑销量一直在下滑，不过微软财务长Amy Hood周四称出现了“企稳迹象”。

微软第一财季获利增长17%至52亿美元，每股盈余(EPS)为0.62美元；上年同期分别为45亿美元和0.53美元。

EPS高于汤森路透I/B/E/S访问分析师平均预估的0.54美元，尽管分析师之前曾小幅下调了对过去三个月的业绩预估。

营收增长16%至185亿美元，受助于Office软件营收的上升。分析师此前的平均预估为178亿美元。

微软股价盘后上涨至35.65美元，常规交易时段在Nasdaq市场收报33.72美元。(完) (编译/审校 徐文焰/张涛/侯向明)