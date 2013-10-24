美股业绩：亚马逊第三季营收超分析师预估，盘后股价劲扬

* 盘后交易中股价劲扬

* 预计第四季营收高至265亿美元

路透10月24日 - 全球最大的网络零售商亚马逊 周四公布季度亏损缩窄，且营收优于预期，因该公司在国内大举扩张，并打入海外市场。这推动其股价在盘后交易中涨近8%。

随着亚马逊准备在至关重要的假期购物季拼一场，这样的营收表现凸显其强大动能。一些专家称今年的购物季销售可能数年来增长最慢。

亚马逊预计第四季营收在235亿至265亿美元之间，分析师称其预估有些保守。

亚马逊第三季营收为171亿美元，高于上年同期的138亿。分析师原本平均预期营收168亿美元。

第三季利润率约为27.6%，符合分析师预估。

第三季净亏4,100万，合每股亏损0.09美元，低于上年同期的2.74亿美元和0.60美元。

亚马逊股价今年已涨30%，目前市盈率为131倍，为所在市场最高。其股价在周四盘后交易中升至约350美元，Nasdaq常规交易收盘报332.21美元。(完)