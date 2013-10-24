美股业绩：亚马逊第三季营收超分析师预估，盘后股价劲扬

路透基点：日盛国际租赁时隔仅两个月再度进场募集联贷--TRLPC
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
* 盘后交易中股价劲扬
* 预计第四季营收高至265亿美元
路透10月24日 - 全球最大的网络零售商亚马逊 周四公布季度亏损缩窄，且营收优于预期，因该公司在国内大举扩张，并打入海外市场。这推动其股价在盘后交易中涨近8%。
随着亚马逊准备在至关重要的假期购物季拼一场，这样的营收表现凸显其强大动能。一些专家称今年的购物季销售可能数年来增长最慢。
亚马逊预计第四季营收在235亿至265亿美元之间，分析师称其预估有些保守。
亚马逊第三季营收为171亿美元，高于上年同期的138亿。分析师原本平均预期营收168亿美元。
第三季利润率约为27.6%，符合分析师预估。
第三季净亏4,100万，合每股亏损0.09美元，低于上年同期的2.74亿美元和0.60美元。
亚马逊股价今年已涨30%，目前市盈率为131倍，为所在市场最高。其股价在周四盘后交易中升至约350美元，Nasdaq常规交易收盘报332.21美元。(完)
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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