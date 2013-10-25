金砖国家：10月24日股汇市收盘纵览

路透10月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月24日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌0.26%报1,030.82点。

中国股市：沪综指跌0.86%至近一个月新低，PMI向好不敌流动性偏紧

香港股市：收于七周低位，受中国政策疑虑拖累

中国汇市：人民币小幅收高继续刷新纪录，谨慎试探6.08大关

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拉美股市：巴西股市回吐早盘涨幅，银行股下挫，抵消了中国经济数据利好的影响。巴西股市指标Bovespa指数 下跌1.02%至54,877.15点。

拉美汇市：拉美货币因联储宽松政策预期多数上涨，但巴西雷亚尔下滑。

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南非股市：收平，盘中交投拉锯，移动通讯公司MTN Group 领跌蓝筹股，因其调降全年新增签约用户目标。Top-40绩优股指数 收报40,242.28点，与上日近持平。综合指数 涨0.06%至45,063.49点

南非汇市：美元疲软支撑兰特，公债持稳

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印度股市：指标股指自近三年高点下滑，受获利了结拖累，Tata Consultancy Services等出口股受创最重。指标BSE指数 下滑0.2%，或42.45点，报20,725.43点，盘中一度上涨1.3%。NSE指数 跌0.23%，或14点，报6,164.35点。

印度汇市：印度卢比兑美元连续第二日上涨，盘中交投淡静，市场焦点逐步转向央行下周的政策会议。卢比兑美元 收在61.46/47卢比，周三收报61.59/60。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,497.490点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.1%至824.01点。