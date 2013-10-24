美国新股：Twitter宣布保守的新股定价区间，公司估值约110亿美元

* Twitter打算发行7,000万股，每股定价介于17-20美元

* 希望避免重演Facebook进行IPO时出现的混乱局面

* 股票可能最快在11月7日挂牌交易

路透旧金山10月24日 - 社交网站TwitterIPO-TWTR.N周四表示，其首次公开发行(IPO)将筹资16亿美元，公司价值最高109亿美元。这比Facebook 在IPO时的筹资目标低了很多，因为Twitter希望避免重演Facebook上市时备受外界诟病的混乱局面。

这一公司估值比部分分析师原本预计的150亿美元更加保守。

Twitter表示打算发行7,000万股股票，价格介于17-20美元。该公司数周来一直暗示，对新股定价将偏保守，以避免股价甫一开始交易便下跌，像Facebook那样。

根据周四提交给监管机构的一份修改后的招股说明书，若承销商选择额外出售1,050万股，以最高发行价计算，Twitter将可筹资最多16亿美元。

路透看到的一份文件称，Twitter料将在11月6日确定招股价，暗示股票最早在11月7日开始交易。