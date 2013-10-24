美国新股：Twitter宣布保守的新股定价区间，公司估值约110亿美元

路透基点：日盛国际租赁时隔仅两个月再度进场募集联贷--TRLPC
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
* Twitter打算发行7,000万股，每股定价介于17-20美元
* 希望避免重演Facebook进行IPO时出现的混乱局面
* 股票可能最快在11月7日挂牌交易
路透旧金山10月24日 - 社交网站TwitterIPO-TWTR.N周四表示，其首次公开发行(IPO)将筹资16亿美元，公司价值最高109亿美元。这比Facebook 在IPO时的筹资目标低了很多，因为Twitter希望避免重演Facebook上市时备受外界诟病的混乱局面。
这一公司估值比部分分析师原本预计的150亿美元更加保守。
Twitter表示打算发行7,000万股股票，价格介于17-20美元。该公司数周来一直暗示，对新股定价将偏保守，以避免股价甫一开始交易便下跌，像Facebook那样。
根据周四提交给监管机构的一份修改后的招股说明书，若承销商选择额外出售1,050万股，以最高发行价计算，Twitter将可筹资最多16亿美元。
路透看到的一份文件称，Twitter料将在11月6日确定招股价，暗示股票最早在11月7日开始交易。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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