美国新股：Twitter宣布保守的新股定价区间，公司估值约110亿美元

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
“这一定价区间比较保守，当他们开始路演后至少会上调一次，甚至可能是两次，”民间企业研究机构PrivCo的Sam Hamadeh谈及Twitter定价时说。
“新股发行规模也有点小，”他补充道。“不过他们在评估投资者需求之后可能只会上调价格。同时调高价格与发股规模是Facebook所犯的致命错误。”
Twitter周四表示，在IPO后，公司的普通股发行总量将为544,696,816股。
Facebook在2012年5月坎坷的新股上市之后，Twitter的IPO是最受瞩目的互联网企业招股行动。Facebook股价在挂牌后几日内即跌破发行价。
据熟悉情况的消息人士透露，Twitter称，承销商将于10月28日在纽约开始为期两周的路演，之后会前往波士顿、大西洋沿岸中部地区、芝加哥、旧金山、洛杉矶和丹佛。
Twitter约有2.3亿活跃用户，该公司表示计划以“TWTR”作为股票代码，在纽约证交所交易。
这家成立八年的公司在本月稍早提交的一份文件中称，第三季营收增长逾一倍至1.686亿美元，不过净亏损扩大至6,460万美元。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选