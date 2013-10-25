美国新股：Twitter宣布保守的新股定价区间，公司估值约110亿美元

“这一定价区间比较保守，当他们开始路演后至少会上调一次，甚至可能是两次，”民间企业研究机构PrivCo的Sam Hamadeh谈及Twitter定价时说。

“新股发行规模也有点小，”他补充道。“不过他们在评估投资者需求之后可能只会上调价格。同时调高价格与发股规模是Facebook所犯的致命错误。”

Twitter周四表示，在IPO后，公司的普通股发行总量将为544,696,816股。

Facebook在2012年5月坎坷的新股上市之后，Twitter的IPO是最受瞩目的互联网企业招股行动。Facebook股价在挂牌后几日内即跌破发行价。

据熟悉情况的消息人士透露，Twitter称，承销商将于10月28日在纽约开始为期两周的路演，之后会前往波士顿、大西洋沿岸中部地区、芝加哥、旧金山、洛杉矶和丹佛。

Twitter约有2.3亿活跃用户，该公司表示计划以“TWTR”作为股票代码，在纽约证交所交易。