中国期货：证监会称鼓励市场品种创新，但生猪期货上市条件还不具备

路透上海10月25日 - 中国证监会周四在其官方微博回应了近期期货市场多个热点问题，表示证监会在做好风险控制的前提下，根据实体经济需求，支持和鼓励期货市场品种创新。

但针对生猪期货，则认为上市条件还不具备。主要原因包括产品不易标准化、也没有国家标准；生产标准化、规模化程度不高，存在质量、疫情等突发风险。

证监会表示，在条件不成熟时上市生猪期货，可能会冲击生猪现货市场，加大价格波动，影响农户利益和人民生活。证监会将在条件具备、时机成熟时再行批准上市生猪期货。

另外，针对“今年期货市场上市多个新产品，是否太频繁”的问题，证监会表示，近年来，随着中国国民经济的快速发展和经济体制改革的深化推进，许多产业都具备开展期货交易的条件，同时，实体经济的风险管理需求不断增强。

为切实满足实体经济不同行业的管理风险需求，贯彻落实党中央、国务院有关经济体制改革和服务三农等工作要求，证监会在做好风险控制的前提下，根据实体经济需求，支持和鼓励期货市场品种创新。

但对于期货新品种上市是否可以不审批的问题，证监会回应称，按照《期货交易管理条例》第13条的规定，期货交易所上市交易品种，由证监会征求国务院相关部委意见后批准。

期货市场的基础是现货市场，是否适合开发期货品种，需要充分听取现货市场有关各方意见。上市一个期货新品种，将影响相关行业的定价体系、物流、贸易甚至资源配置格局，需要综合各方因素谨慎决策。

证监会认为，现阶段上市期货新品种，由证监会在征求相关部委、行业协会等各方意见的基础上审批，有利于期货合约及规则真实反映现货市场发展状况，有利于相关部委和市场各方正确认识和运用期货市场，有利于保护市场参与者的合法权益和社会公共利益。

证监会还回应了个别期货品种交易不活跃的问题，并认为期货品种不活跃的原因有很多，美国期货市场80%以上期货品种不活跃。中国个别期货品种不活跃的主要原因包括由于国家宏观调控政策等因素，价格波动幅度小，投资者套保需求降低；品种刚上市，投资者参与有一个渐进过程；机构投资者尚需逐步培育。