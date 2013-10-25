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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 08:05 BJT

韩国个股：三星电子预计第四季智能手机和平板电脑销售将增加

路透首尔10月25日 - 韩国三星电子 称，

* 预计第四季智能手机和平板电脑销售将增加，得益于强劲的季节性因素及完整的产品线策略

* 预计智能手机出货较上季将录得1-3%的增幅

* 预计智能手机出货将占手机出货总量的逾70%

* 预计平板电脑销售将增长逾20%

* 预计智能手机的平均售价将持平或小幅上涨。(完)
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