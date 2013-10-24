版本:
中国
债券 | 2013年 10月 25日 星期五 07:48 BJT

拉美汇市：拉美货币因联储宽松政策预期多数上涨，但巴西雷亚尔下滑

路透里约热内卢10月24日 - 拉美多数货币周四上涨，因市场期望美国联邦储备理事会(美联储/FED)会推迟缩减货币刺激举措，引燃了对新兴市场风险资产的买兴。

不过巴西雷亚尔例外。巴西央行对下月初到期的货币互换仅有不到一半进行了展期，打压雷亚尔下跌。

对美联储将维持当前的购债规模至少到年底的预期依然高涨，因此前出炉的数据显示，上周美国初请失业金人数降幅小于预期。

墨西哥披索兑美元 上涨0.2%至12.9730披索，升逾30日移动均线切入位12.9815。

不过巴西雷亚尔兑美元 下滑0.6%接近2.2雷亚尔。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 李爽)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐