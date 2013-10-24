拉美汇市：拉美货币因联储宽松政策预期多数上涨，但巴西雷亚尔下滑

标题新闻：英国3月新车销量升至纪录高位562,337辆，因消费者为避开4月增税提前买车--SMMT
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
路透里约热内卢10月24日 - 拉美多数货币周四上涨，因市场期望美国联邦储备理事会(美联储/FED)会推迟缩减货币刺激举措，引燃了对新兴市场风险资产的买兴。
不过巴西雷亚尔例外。巴西央行对下月初到期的货币互换仅有不到一半进行了展期，打压雷亚尔下跌。
对美联储将维持当前的购债规模至少到年底的预期依然高涨，因此前出炉的数据显示，上周美国初请失业金人数降幅小于预期。
墨西哥披索兑美元 上涨0.2%至12.9730披索，升逾30日移动均线切入位12.9815。
不过巴西雷亚尔兑美元 下滑0.6%接近2.2雷亚尔。(完)
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注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
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路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。