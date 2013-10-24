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债券 | 2013年 10月 25日 星期五 07:50 BJT

南非汇市：美元疲软支撑兰特，公债持稳

路透约翰内斯堡10月24日 - 兰特兑美元周四上扬，美元偏空人气予以支撑；公债持稳，市场在消化上日提交的中期预算报告。

1602GMT，兰特兑美元涨0.3%报9.7725，周三纽约市场收报9.8000。

投资者预期美国经济乏力将促使美联储维持货币刺激举措至明年，打压美元。

分析师表示，未来几日兰特将从海外市场寻找方向指引，因在下周二之前国内数据面淡静。

“周末前我们预计兰特将密切追踪核心市场走势，因国内没有什么重要激励性消息。美元/兰特短期趋势将追踪美元指数走势，”4Cast分析师Anisha Arora表示。

2026年到期公债收益率 近持平报7.765%，周三的涨势消退。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)

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