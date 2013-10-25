《香港报摘》--经济日报10月25日

* 头版头条：

--重磅中资金融股今日起揭季绩序幕，惟以内银为首的股份率先遭到沽空，恒生指数 将考验22,600点关口支持力度。

* 其他：

--多个新楼盘全线减价促销，券商德银认为，新盘带头劈价将引发二手楼价在未来数月明显调整，加上本港竞争力下降令需求减少，楼价在今次周期内有机会从高位回落50%。

--历经七年时间上市筹备，重庆银行终于得以今日起在香港公开招股集资最多46亿港元，消息指国际配售已获约2-3倍认购额。

--阿里巴巴集团IPO-ALIB.N总参谋长曾鸣在杭州表示，第一轮跟港交所 的沟通结果欠佳，原因之一是自2012年阿里巴巴退市后未有跟香港保持联系，其次是低估了跟证监会沟通时的复杂程度。

--中资企业发债潮再现，以中国海外 及恒大地产 为首两家内房股发债集资195亿港元，市场人士预料未来两至三星期将为发债高峰期。（完）

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