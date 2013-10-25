中国保险：前三季度保险业保费收入增11.2%，预计利润增134.9%--保监会

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海10月25日 - 中国保险监督管理委员会称，今年前三季度保险业实现原保险保费收入13,432.6亿元人民币，同比增长11.2%，预计利润同比增长达134.9%。
刊登在保监会网站上的新闻稿称，今年前三季度，保险市场总资产逾八万亿元，较年初增长9.5%。保险业赔款与给付支出4,508.8亿元，同比增长32.9%。
新闻稿指出，前三季度中国保险业务平稳增长，经营效益大幅提升，业务结构有所调整，资金运用收益率上升。
数据显示，今年前三季度，保险业预计利润总额917.5亿元，同比增长134.9%，其中，产险公司预计利润总额为327.9亿元，增长20.2%；寿险公司预计利润增长515.7%；再保险公司预计利润增长54.5%；资管公司利润增长36.7%。
值得一提的是，行业业务结构有所调整。如寿险公司分红险保费收入同比增长7.1%，占寿险公司业务的78.7%，同比下降1个百分点；健康险与意外险原保费收入占比分别上升0.7和0.3个百分点。
此外，受三季度以来资本市场较上半年逐渐转好，保险公司及时调整资金配置策略，权益类投资比重有所上升。截至9月末，保险公司资金运用余额为74,158.9亿元，较年初增长8.2%；资金运用收益2,724.2亿元，收益率3.82%，同比上升1.5个百分点。
其中，固定收益类投资中，银行存款和债券合计55,374.7亿元，占资金运用余额的比例为74.7%，较上半年下降1.9个百分点；权益类投资中，股票和证券投资基金合计7,553.1亿元，占比10.2%，较上半年上升0.12个百分点。（完)
更多细节，点选保监会网站(here) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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