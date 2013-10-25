更新版-韩国数据：第三季GDP增速略超预期，复苏势头料持续

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路透首尔10月25日 - 韩国央行周五公布，受民间消费和建筑投资推动，第三季国内生产总值(GDP)初值为较前季成长1.1%，略高于市场预期。

路透对16位分析师调查的预估中值显示，韩国第三季经济经季节调整后扩张1.0%。第二季亦增长1.1%，当时韩国经济录得2011年第一季以来最快增速。

韩国央行公布，第三季经季节调整后的民间消费增加1.1%，第二季为增长0.7%。资本支出增长1.2%，前季为下降0.2%。

韩国GDP较上年同期增长3.3%，市场预估中值为增3.2%，第二季为上升2.3%。

这也是2011年第四季录得3.4%增幅以来的最快同比增速。

“韩国经济目前明显在复苏，我认为之后的GDP成长率仍将维持在1%左右，”Tong Yang Securities首席分析师Lee Chul-hee表示。

尽管周五数据正面，但第四季前景似乎并不那么乐观，因为在全球需求依然不振的背景下，经济复苏慢于期造成的税收不足，料导致今年剩余时间政府支出下降。

韩国政府已表示，今年税收可能达不到8兆(万亿)韩元(75亿美元)的目标。这使得总统朴槿惠的执政团队备受压力，政府目标要在总统五年任期于2018年结束前达到预算收支平衡。