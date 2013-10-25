《中国报摘》--中国证券报10月25日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--中国户籍制度改革有望在十八届三中全会后提速，改革的一大目标是逐步缩小城乡差别、实现公共服务均等化，同时农民工城市化速度有望加快，中小城镇可能担当人口登记制度推广的“打头阵”角色。
* 其他:
--证监会微博表示，由于生猪期货产品存在不易标准化，生产标准化、规模化程度不高等问题，目前还不具备上市条件，证监会将在条件具备、时机成熟时再行批准上市生猪期货。
--福星晓程 第三大股东在深交所发行国内首只中小企业可交换私募债，发行规模2.565亿元，票面利率6.7%。这是继去年中小企业私募债推出以来，交易所债券市场又一项产品创新突破。
--天相投顾统计数据显示，71家基金公司旗下1,644只基金三季度共实现盈利1,930.85亿元，整体扭亏为盈；三季度与余额宝对接的天弘增利宝货币基金规模达到556.53亿元，已经成为全市场最大的货币基金。
--深交所总经理宋丽萍表示，目前处于论证和沟通环节的资产证券化项目近26个，下一步深交所将积极推进资产证券化试点工作。
--中国甲醇现货交易平台近日落户前海深港现代服务业合作区，并正式上线交易，这是国内首个国家级甲醇交易平台，未来有望在交易平台的基础上实现中国甲醇定价权。
--武汉金融改革方案细节公布，该方案主要任务包括，到2020年，武汉成为中部地区的金融中心和全国重要的金融机构高端后院服务基地，圈域内金融业增加值占GDP比重达7%以上。（完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳／林琦; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。