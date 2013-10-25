《中国报摘》--中国证券报10月25日

* 头版头条:

--中国户籍制度改革有望在十八届三中全会后提速，改革的一大目标是逐步缩小城乡差别、实现公共服务均等化，同时农民工城市化速度有望加快，中小城镇可能担当人口登记制度推广的“打头阵”角色。

* 其他:

--证监会微博表示，由于生猪期货产品存在不易标准化，生产标准化、规模化程度不高等问题，目前还不具备上市条件，证监会将在条件具备、时机成熟时再行批准上市生猪期货。

--福星晓程 第三大股东在深交所发行国内首只中小企业可交换私募债，发行规模2.565亿元，票面利率6.7%。这是继去年中小企业私募债推出以来，交易所债券市场又一项产品创新突破。

--天相投顾统计数据显示，71家基金公司旗下1,644只基金三季度共实现盈利1,930.85亿元，整体扭亏为盈；三季度与余额宝对接的天弘增利宝货币基金规模达到556.53亿元，已经成为全市场最大的货币基金。

--深交所总经理宋丽萍表示，目前处于论证和沟通环节的资产证券化项目近26个，下一步深交所将积极推进资产证券化试点工作。

--中国甲醇现货交易平台近日落户前海深港现代服务业合作区，并正式上线交易，这是国内首个国家级甲醇交易平台，未来有望在交易平台的基础上实现中国甲醇定价权。