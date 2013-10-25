《中国报摘》--其他报纸重要消息10月25日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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**上海证券报**
--第三方基金销售领域迅速进入了寡头垄断阶段，东方财富 旗下天天基金网第三季基金销售额高在129.44亿元人民币。
--前三季国内保险业实现利润总额917.5亿元，同比增长134.9%。
--TCL集团 控股子公司华星光电拟投资244亿元建设二期第8.5代TFT-LCD生产线项目，设计产能为10万片/月。
**证券时报**
--阿里巴巴集团首席执行官陆兆禧表示，暂时不会再考虑到香港上市，也没有计划和港交所沟通，等时机成熟双方才能重返谈判桌。而阿里巴巴集团首席市场官王帅表示，就2012年度而言，集团私人融资达170亿美元，因此，融资不是紧急的问题。阿里巴巴只会选择在适当时间及合适地点上市。
**21世纪经济报 道**
--人社部官网显示，二季度末全国企业年金积累基金5,366.65亿元，二季度投资收益31.18亿元，加权平均收益率0.63%。
**人民日报**
--据国家税务总局数据，“营改增”全国试点首月共减税130.13亿元。（完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。