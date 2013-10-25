《中国报摘》--其他报纸重要消息10月25日

--阿里巴巴集团首席执行官陆兆禧表示，暂时不会再考虑到香港上市，也没有计划和港交所沟通，等时机成熟双方才能重返谈判桌。而阿里巴巴集团首席市场官王帅表示，就2012年度而言，集团私人融资达170亿美元，因此，融资不是紧急的问题。阿里巴巴只会选择在适当时间及合适地点上市。