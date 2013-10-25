版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 08:57 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月25日

**上海证券报**

--第三方基金销售领域迅速进入了寡头垄断阶段，东方财富 旗下天天基金网第三季基金销售额高在129.44亿元人民币。

--前三季国内保险业实现利润总额917.5亿元，同比增长134.9%。

--TCL集团 控股子公司华星光电拟投资244亿元建设二期第8.5代TFT-LCD生产线项目，设计产能为10万片/月。

**证券时报**

--阿里巴巴集团首席执行官陆兆禧表示，暂时不会再考虑到香港上市，也没有计划和港交所沟通，等时机成熟双方才能重返谈判桌。而阿里巴巴集团首席市场官王帅表示，就2012年度而言，集团私人融资达170亿美元，因此，融资不是紧急的问题。阿里巴巴只会选择在适当时间及合适地点上市。

**21世纪经济报　道**

--人社部官网显示，二季度末全国企业年金积累基金5,366.65亿元，二季度投资收益31.18亿元，加权平均收益率0.63%。

**人民日报**

--据国家税务总局数据，“营改增”全国试点首月共减税130.13亿元。（完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐