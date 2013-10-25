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债券 | 2013年 10月 25日 星期五 08:25 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月25日-11月1日

路透10月25日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特
别说明外均为GMT时间。   
                
 日期     时间   国家      规模       发行细节
 10/28    1350   法国                 标售国库券(BTF)
 10/28           美国                 标售两年期公债
 10/28           意大利               零息/BTPEI债券标售
 10/29           日本                 两年期公债
 10/29           美国                 五年期公债
                                      
 10/29           意大利               国库券
 10/30           德国      40亿欧元   标售10年期债券
 10/30           意大利               标售中长期公债
 10/30           美国                 七年期债券
 10/30           日本                 标售三个月期贴现国库券
 11/1            日本                 增加流动性标售
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
       
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校 隋芬)
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