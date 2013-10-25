《新兴市场重要经济事件预告》--10月25日-11月1日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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10月25日(五)
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
10月27日(日)
上海--第10届中国国际金融论坛(至10月28日)。加拿大副财长Michael Horgan、亚洲开发银行副总裁Lakshmi Venkatachalam、经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Yves Leterme和墨西哥央行副总裁Manuel Sanchez将出席。
10月28日(一)
约翰尼斯堡--第八届非洲经济大会将召开，主题为“非洲地区一体化”(至10月30日)。非洲开发银行总裁Donald Kaberuka将参会。
加纳阿克拉--加纳政府与国际货币基金组织(IMF)共同举办主题为“西非金融一体化中的机遇与挑战”的地区会议。加纳央行总裁Kofi Wampah和财长Seth Terkper将参会。
10月29日(二)
东京--国际货币基金组织(IMF)举行“安倍经济学”座谈会。IMF亚太部主任Anoop Singh和副主任Jerry Schiff将发言。
孟买--印度央行公布中期货币政策评估(0530)。
布达佩斯--匈牙利央行将召开议息会议。
10月30日(三)
首尔--国际货币基金组织(IMF)前总裁施特劳斯-卡恩访问韩国，出席一场经济论坛。
纽约--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在纽约一场会议上发表演说。
曼谷--泰国央行公布10月政策会议记录(0200)。
里加--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问拉脱维亚(至10月31日)。
10月31日(四)
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
11月1日(五)
暂无重要事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。