《新兴市场重要经济事件预告》--10月25日-11月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月25日(五)

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

10月27日(日)

上海--第10届中国国际金融论坛(至10月28日)。加拿大副财长Michael Horgan、亚洲开发银行副总裁Lakshmi Venkatachalam、经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Yves Leterme和墨西哥央行副总裁Manuel Sanchez将出席。

10月28日(一)

约翰尼斯堡--第八届非洲经济大会将召开，主题为“非洲地区一体化”(至10月30日)。非洲开发银行总裁Donald Kaberuka将参会。

加纳阿克拉--加纳政府与国际货币基金组织(IMF)共同举办主题为“西非金融一体化中的机遇与挑战”的地区会议。加纳央行总裁Kofi Wampah和财长Seth Terkper将参会。

10月29日(二)

东京--国际货币基金组织(IMF)举行“安倍经济学”座谈会。IMF亚太部主任Anoop Singh和副主任Jerry Schiff将发言。

孟买--印度央行公布中期货币政策评估(0530)。

布达佩斯--匈牙利央行将召开议息会议。

10月30日(三)

首尔--国际货币基金组织(IMF)前总裁施特劳斯-卡恩访问韩国，出席一场经济论坛。

纽约--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在纽约一场会议上发表演说。

曼谷--泰国央行公布10月政策会议记录(0200)。

里加--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问拉脱维亚(至10月31日)。

10月31日(四)

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。

11月1日(五)

暂无重要事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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