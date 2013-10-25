《香港报摘》--信报10月25日

* 头版头条：

--香港人口政策谘询文件正式出台，政府建议研究更积极输入外劳和吸引人才，应付建造和零售等行业的人手短缺问题。

* 其他：

--就银行一直积极争取撤销港人每天兑换两万元人民币的上限，香港行政长官梁振英与中国央行官员会面后表示，希望不久将来能够有好消息公布。

--今天开始招股的重庆银行，其行长冉海陵称，该行将重点扶持小型企业，希望未来2-3年间相关借货比例将至少提升至40%，最终达50%，截至今年6月底为止则为31.5%。

--电讯盈科 主席李泽楷旗下的富卫保险委任港交所 前主席夏佳理为集团董事会主席。

--深圳前海湾保税港区管理局公布，计划于今年底前向香港本土企业，以公开方式出让两幅位于前湾片区的地块使用权，主要作发展金融拓展等功能。

--台湾宏达电 否认中国移动 拟入股该公司，并指公司绝无停工或任何出售工厂资产的规划。（完）

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