《香港报摘》--信报10月25日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条：
--香港人口政策谘询文件正式出台，政府建议研究更积极输入外劳和吸引人才，应付建造和零售等行业的人手短缺问题。
* 其他：
--就银行一直积极争取撤销港人每天兑换两万元人民币的上限，香港行政长官梁振英与中国央行官员会面后表示，希望不久将来能够有好消息公布。
--今天开始招股的重庆银行，其行长冉海陵称，该行将重点扶持小型企业，希望未来2-3年间相关借货比例将至少提升至40%，最终达50%，截至今年6月底为止则为31.5%。
--电讯盈科 主席李泽楷旗下的富卫保险委任港交所 前主席夏佳理为集团董事会主席。
--深圳前海湾保税港区管理局公布，计划于今年底前向香港本土企业，以公开方式出让两幅位于前湾片区的地块使用权，主要作发展金融拓展等功能。
--台湾宏达电 否认中国移动 拟入股该公司，并指公司绝无停工或任何出售工厂资产的规划。（完）
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。