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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 08:20 BJT

《汇市简讯》澳元/美元偏弱，0.9620上方有卖单压制

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*澳元/美元走低，据称有日本账户卖出

*0.9620上方有卖单，目前构成阻力

*澳元/美元支撑位在0.9570/75，如果失守，则下方目标是0.9510/20。(完)

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