《汇市简讯》澳元/美元偏弱，0.9620上方有卖单压制

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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*澳元/美元走低，据称有日本账户卖出
*0.9620上方有卖单，目前构成阻力
*澳元/美元支撑位在0.9570/75，如果失守，则下方目标是0.9510/20。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。