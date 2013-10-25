美国债市：10月23日止当周外国央行减持美国公债但增持机构债--FED

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约10月24日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：
* 截至10月23日止当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少34.4亿美元，至3.320兆(万亿)美元。
* 外国央行持有的美国公债当周减少90.6亿美元，至2.958兆美元。
* 外国央行持有的机构债当周增加48.4亿美元，至3,211.76亿美元。
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(here)
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(link.reuters.com/cub62s)。(完) (编译 戴素萍 审校 侯向明)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。