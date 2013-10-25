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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 08:25 BJT

美国债市：10月23日止当周外国央行减持美国公债但增持机构债--FED

路透纽约10月24日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

* 截至10月23日止当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少34.4亿美元，至3.320兆(万亿)美元。

* 外国央行持有的美国公债当周减少90.6亿美元，至2.958兆美元。

* 外国央行持有的机构债当周增加48.4亿美元，至3,211.76亿美元。

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(here)

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(link.reuters.com/cub62s)。(完) (编译 戴素萍 审校 侯向明)
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