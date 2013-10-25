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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 08:19 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月25日

路透香港10月25日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。（1美元=7.754港元      ）
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周四收高95.88点，或0.62%，报15,509.21点。因经济数据凸显美国货币刺激计划
 将在可预见的将来继续执行，且企业季报带来一些好消息。               
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       196.000   -1.70      20028            15.198      -0.54
 中国铝业                       9.670   -1.53      49325             2.999      -1.01
 中国移动                      52.020    0.76     298593            80.673       0.97
 中国人寿                      38.060   -0.86      38618            19.674      -0.73
 中石油                       114.240   -1.21      30741             8.858      -0.02
 中石化                        77.910   -0.59       8941             6.041      -0.15
 汇丰控股                      55.370    0.53     250213            85.868       1.26
 中电信                        52.350   -0.25       8606             4.059       0.23
 中国联通                      16.120    4.27     128586            12.499       2.29
 兖州煤业                       9.980   -1.67      37997             7.738      -0.79
 华能国际                      42.100   -0.99       4835             8.161      -1.08
 南方航空                      19.140    1.16       3836             2.968      -0.06
 东方航空                      17.190   -0.75       1560             1.333     -50.63
 中芯国际                       0.000    0.00          0             0.000    -100.00（完）
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