《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月25日

路透香港10月25日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。（1美元=7.754港元 ） 美股道琼工业指数 周四收高95.88点，或0.62%，报15,509.21点。因经济数据凸显美国货币刺激计划 将在可预见的将来继续执行，且企业季报带来一些好消息。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 196.000 -1.70 20028 15.198 -0.54 中国铝业 9.670 -1.53 49325 2.999 -1.01 中国移动 52.020 0.76 298593 80.673 0.97 中国人寿 38.060 -0.86 38618 19.674 -0.73 中石油 114.240 -1.21 30741 8.858 -0.02 中石化 77.910 -0.59 8941 6.041 -0.15 汇丰控股 55.370 0.53 250213 85.868 1.26 中电信 52.350 -0.25 8606 4.059 0.23 中国联通 16.120 4.27 128586 12.499 2.29 兖州煤业 9.980 -1.67 37997 7.738 -0.79 华能国际 42.100 -0.99 4835 8.161 -1.08 南方航空 19.140 1.16 3836 2.968 -0.06 东方航空 17.190 -0.75 1560 1.333 -50.63 中芯国际 0.000 0.00 0 0.000 -100.00（完）