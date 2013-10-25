中国基金：三季度盈利近2,000亿元，仅商品型基金亏损--报载

路透北京10月25日 - 中国证券报周五报导称，71家国内基金公司旗下的1,644只基金三季度共盈利1,930.85亿元人民币，各类型基金中仅商品型基金出现亏损。而天弘基金与支付宝合作推出的“余额宝”所对接的货币基金成为目前最大的公募基金。

报导引述天相投资顾问有限公司统计数据称，截至三季度末，可比的国内主动股票方向基金平均股票仓位为82.13%，环比上升5.36个百分点，仓位水平创2011年二季度以来新高。

在各类型基金中，仅商品型基金出现亏损。在三季度股市大幅反弹的背景下，股票型基金和混合型基金盈利较多，分别为1,286.48亿元、532.57亿元。QDII（合格境内机构投资者）基金、债券基金和货币基金均实现盈利，债券型基金盈利较少。