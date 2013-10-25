《中国重要政经日程》--10月25日

(新增会议)

============================今日重要政经日程=======================

10/25 （五）

上午10时，全国人大就消费者权益保护法修正案草案审议情况举行发布会

上午10时，人力资源和社会保障部2013年第三季度新闻发布会

============================近期重要政经日程=======================

10/26 (六）

2013浦江创新论坛在上海召开，由中国科技部与上海市政府共同主办。

10/27（日）

第十届中国国际金融论坛于10月27日至28日在上海召开，由上海市银行同业公会等主办。

10/31（四）

第九届北京金博会于10月31日至11月3日在北京举办，由北京市金融局等主办。

11/5 （二）

2013 ChinaVenture中国投资年会在北京举行，由投中集团主办。

11/14 (四)

“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。

2013中国上市公司领袖高峰论坛在成都举行。

11/29 (六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程