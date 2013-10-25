全球金市：金价有望连续第二周收高，因市场寄望美联储推迟收紧政策

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周四持金量减少1.80吨至876.52吨。

周四公布的路透调查显示，金价在今年创下逾10年来首年下滑后，明年水准可能继续下降。

另一份路透调查显示，明年钯金和白金的表现要比其他贵金属来得好，钯金将是较佳投资标的，因看好经济苏会带动工业需求。

一位政府调停者已同意南非的矿工协会和建筑工会举行针对Impala Platinum 的罢工。该公司是全球第二大白金生产商。(完)

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