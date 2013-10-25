全球金市：金价有望连续第二周收高，因市场寄望美联储推迟收紧政策

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周四持金量减少1.80吨至876.52吨。
周四公布的路透调查显示，金价在今年创下逾10年来首年下滑后，明年水准可能继续下降。
另一份路透调查显示，明年钯金和白金的表现要比其他贵金属来得好，钯金将是较佳投资标的，因看好经济苏会带动工业需求。
一位政府调停者已同意南非的矿工协会和建筑工会举行针对Impala Platinum 的罢工。该公司是全球第二大白金生产商。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。