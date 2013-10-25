《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月25日

*工商时报：

--为提高收益率，台湾的银行联贷主攻海外市场，近期多起大型联贷案都锁定企业在海外扩产或投资计划，或直接锁定海外（大陆、美国）台商，如近期台塑 、台湾中油等企业有意赴澳洲购买矿产，都被视为密切锁定的联贷商机。

--华南金 昨日向财政部提出〞两岸金融开放的商机与挑战〞专案报告，除提出开放将带动的大陆及台湾业务五大商机，报告指出，台湾及大陆的贸易总额迄今近1,700亿美元，透过人民币结算将可有效累积人民币业务存量，和香港、伦敦、新加坡竞争成为人民币离岸中心。

*经济日报：

--两岸服贸协议陷入〞车轮战〞考验，依照立法院朝野规划的议事进度，恐怕到年底，服贸还停留在公听会阶段，无法实质审查。包括电子商务、金融等服务业西进商机、两岸货品贸易谈判与台星经济伙伴协议（ASTEP）签订，被迫再往后延。

--大陆10月实施旅游法以来，大陆来台团体旅客约衰退35%，观光局主动出击，观光局长谢谓君昨日率领160位国内旅游业界代表，参加〞中国国际旅游交易会〞，对外宣传台湾自由行与优质行程，对内则全力推动放宽自由行人数每日上限至3,000人，目标农历春节前实施。

--财政部昨日召开公股金融机构季报会议，财政部长张盛和指示，公股金控旗下子公司可推动合并，以提升效率、降低成本，有利于每股盈余的成长，其中华南金率先推动，旗下创投事业与管理顾问公司合并，预计下周提董事会，合并基准日暂订为12月25日。

--中国人寿 昨召开董事会，决议投资不动产；巧的是，三商美邦人寿昨日董事会也通过将处分不动产。据悉，三商美邦人寿要卖的是北市忠孝东路第一太平大楼部分楼层，中寿就是潜在买家。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。