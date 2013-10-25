中国证券：首只中小企业可交换私募债完成发行，规模2.565亿元

路透北京10月25日 - 继去年中小企业私募债推出后，中国首只中小企业可交换私募债日前在深圳证券交易所完成发行。据创业板公司福星晓程 公告，其股东福星药业已于上周完成中小企业可交换私募债券发行，规模2.565亿元人民币，存续期限一年。

中国证券报周五报导引述更多信息指出，福星药业为福星晓程第三大股东，该可交换私募债票面利率6.7%，发行人以所持1,000万股福星晓程股票及其孳息，为债券持有人交换股份和债券本息偿付提供担保。

债券发行结束之日起六个月后进入换股期，标的股票初始换股价格为25.65元/股，债券持有人可以通过深交所交易系统申报换股，换股所得股票次交易日即可用。福星晓程周四收报25.69元。

中小企业可交换私募债是指，由中小企业在中国境内以非公开方式发行，在一定期限内依据约定条件可以交换成该企业所持有的上市公司股份，并在深交所挂牌转让的公司债券。

报导并引述深交所有关负责人介绍，中小企业可交换私募债是中小企业私募债的升级版，其备案流程、投资者适当性管理、转让服务等环节与中小企业私募债完全一致，只是在债券增信环节要求发行人将所持深市上市公司A股股份在结算后台进行质押。

“允许债券持有人在约定的换股期内选择将所持债券与用于质押增信的上市公司股份进行交换。在具体产品条款设计上，完全延续私募债的市场化特点，换股价格只要不低于发行日前一个交易日标的股票收盘价的90%以及前20个交易日收盘价均价的90%即可。”该负责人称。