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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 08:48 BJT

《全球汇市》美元兑欧元徘徊在两年低点附近，兑日圆受利差预期支撑

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3794    1.3799     -0.04     +4.55    1.3194
 美元/日圆                      97.19     97.27     -0.08    +12.05     86.74
 欧元/日圆                     134.11    134.22     -0.08    +17.17    114.46
 美元/瑞郎                     0.8924    0.8922     +0.02     -2.52    0.9155
 英镑/美元                     1.6188    1.6200     -0.07     -0.39    1.6251
 美元/加元                     1.0422    1.0421     +0.01     +5.05    0.9921
 澳元/美元                     0.9592    0.9620     -0.29     -7.71    1.0393
 新西兰元/美                   0.8305    0.8352     -0.56     +0.27    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     93.250    93.590     -0.36     +3.46    90.130
 新西兰元/日                   80.730    81.260     -0.65    -42.67   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     157.38    157.58     -0.13    +11.76    140.82
 澳元/新西兰                   1.1541    1.1514     +0.23     -7.97    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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