《香港报摘》--其他报纸重要消息10月25日

*明报：

--阿里巴巴集团 首席执行官陆兆禧在杭州表示，公司旗下淘宝以及天猫网上购物平台于今年首8个月的交易额已超过去年总和，而今年目标为1.5-1.6万亿元人民币。

--TCL通讯 第三季业绩扭亏为盈，其姊妹公司TCL多媒体 同季因内地取消家电补贴而录得自2010年第三季以来首个季度亏损，蚀1.35亿港元。

*星岛日报：

--中国联通 首三季盈利较市场预期为佳，其中第三季净利保持逾五成增速，达30.57亿元人民币，主要受惠3G用户数据流量上升。

--据悉，华人置业 及其主席刘銮雄认购恒大地产 五年期美元优先票据，金额合共6亿美元（约47亿港元），这是继2010年4月之后华人置业及刘銮雄再次认购恒大地产的优先票据。

*苹果日报：

--代表自由市场操作的离岸价（CNH） 昨日明显跑赢上海在岸价（CNY），特别是午后3时市传香港特首梁振英与中国央行官员会晤后在北京公布放宽个人兑换上限时间表，离岸中间价升穿6.08关口至6.0780，尾市更强至6.0773。

--餐饮连锁集团稻香 行政总裁梁耀进称，今年经营情况困难，预料全年的同店销售录得下跌，集团考虑明年加价2-3%以令同店销售回复增长。

*东方日报：

--中环美利大厦酒店活化项目今天截标，为保留大厦布局，项目规定只准改装，但市场相信仍具吸引力，估值约22亿至32.2亿港元。

--受到日圆疲弱拖累，欧舒丹 发出上市以来首个盈警，预期截至9月底止半年，盈利较去年同期大幅下跌。公司同时公布半年经营数据，销售净额按年倒退0.63%至4.46亿欧元。

*文汇报：

--坏帐调查机构EOS Hong Kong董事总经理曾智仁指，受经济低迷影响，调查显示六成欧洲公司受客户拖数及烂账困扰，香港企业应该一早了解及洞悉经济大气候，避免因环境变动招致损失。

*大公报：

--长城汽车 公布，第三季度纯利按年升40.1%至20.8亿元人民币：首三季之利润为61.7亿元，按年增加60.6%。（完）

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