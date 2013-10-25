美国金融：监管者提出银行流动性新规，称严格程度将甚于巴塞尔协议

国际版的监管协议要求银行在2019年前完全达标，因为担心迅速调整会阻碍经济成长。

美联储官员表示，他们决定的时间框架更短，因为美国的银行看起来已经接近达标。

根据巴塞尔协议，银行要计算其预期负债，而且持有的高流动性资产要足够涵盖未来30天的现金支出。

美联储把此项规则调整为，要求银行基于现金流出最多的那天计算流动性比率。律师事务所Morrison Foerster合伙人Oliver Ireland称，这可能意味着，美国的银行需要的流动性资产规模超过国际规定的要求。

银行业者有90天的意见发表期，之后监管机构将决定是否最终确定该计划。美国联邦存款保险公司(FDIC)和美国通货监理局(OCC)料提出类似规定。

根据美联储的提议，美国公债和存放于美联储的超额准备金被视为流动性最高，抵押贷款融资机构房利美和房贷美等政府支持企业的债券则流动性较低，可能仅占缓冲的40%。

美联储官员称，有资产担保证券、民间抵押贷款证券和市政债券不计入流动性缓冲。(完)