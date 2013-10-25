中股业绩：TCL集团三季度净利同比增1.4倍，拟投244亿建新面板项目

路透上海10月25日 - 中国大型家电企业--TCL集团 周五公布，三季度实现净利润4.93亿元人民币，同比增长140.55%，主要因为控股子公司华星光电市场竞争力提升实现满产满销，且通讯业务销售增长强劲，特别是智能手机产品销售量增幅更快等。

该公司同时公告，华星光电拟投资244亿元实施二期第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及 AMOLED）生产线建设项目。

其中建设投资为224.2亿元，流动资金为19.8亿元。项目建设的资金，由华星光电以自有资金投入、股权融资、银行贷款等多种方式筹集。