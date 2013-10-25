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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 09:19 BJT

中股业绩：TCL集团三季度净利同比增1.4倍，拟投244亿建新面板项目

路透上海10月25日 - 中国大型家电企业--TCL集团 周五公布，三季度实现净利润4.93亿元人民币，同比增长140.55%，主要因为控股子公司华星光电市场竞争力提升实现满产满销，且通讯业务销售增长强劲，特别是智能手机产品销售量增幅更快等。

该公司同时公告，华星光电拟投资244亿元实施二期第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及 AMOLED）生产线建设项目。

其中建设投资为224.2亿元，流动资金为19.8亿元。项目建设的资金，由华星光电以自有资金投入、股权融资、银行贷款等多种方式筹集。

该项目预计于2013年底开工建设，2015年第三季度投产，建成后，预计每年增加供应液晶面板1,000多万片，新增年产值226.68亿元（以2018年测算），项目动态回收期8.7年。

据公告，TCL集团持有华星光电85%股权，其余15%股权由三星显示株式会社持有。

TCL集团周四收报2.38元，过去一个月累计上涨3%。（完） (发稿 徐永；审校 张喜良)
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