国际油市：美国原油期货持稳，本周恐录得6月来最大单周跌幅

布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R周五收窄至不足10美元，周三曾超过13美元。

美国政府本周数据显示，美国上周原油库存增加520万桶，为今年第五大增幅，库欣的原油库存连续第二周上升。但交易商称，鉴于炼厂结束维护重新开工，需求可能回升，布兰特较美国原油升水本周大幅升高可能有些过度。

投资者还在关注中国货币市场走势。中国货币市场指标利率急速上扬，有迹象显示政府将收紧货币政策。中国收紧政策或抑制原油需求。

中国10月工厂活动触及七个月高位，但美国制造业产出四年来首次下降，而欧元区经济丧失动能，这表明全球经济仍面临阻碍。

Citgo Petroleum Corp位于芝加哥附近的炼厂因起火而关闭，尚不清楚何时复工，这提振了汽油期货。(完)

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