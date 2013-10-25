国际油市：美国原油期货持稳，本周恐录得6月来最大单周跌幅

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R周五收窄至不足10美元，周三曾超过13美元。
美国政府本周数据显示，美国上周原油库存增加520万桶，为今年第五大增幅，库欣的原油库存连续第二周上升。但交易商称，鉴于炼厂结束维护重新开工，需求可能回升，布兰特较美国原油升水本周大幅升高可能有些过度。
投资者还在关注中国货币市场走势。中国货币市场指标利率急速上扬，有迹象显示政府将收紧货币政策。中国收紧政策或抑制原油需求。
中国10月工厂活动触及七个月高位，但美国制造业产出四年来首次下降，而欧元区经济丧失动能，这表明全球经济仍面临阻碍。
Citgo Petroleum Corp位于芝加哥附近的炼厂因起火而关闭，尚不清楚何时复工，这提振了汽油期货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。