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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 09:13 BJT

芝加哥期市：小麦期货持稳，周跌幅或创11周来最大

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 696.00 -0.50 -0.07% -0.82% 680.08 56

CBOT玉米 440.00 -0.25 -0.06% -0.62% 445.53 44

CBOT大豆 1308.75 -1.00 -0.08% -0.10% 1301.41 60

CBOT稻米 $15.53 -$0.01 -0.06% +0.42% $15.30 66

美国原油 $97.15 $0.04 +0.04% +0.30% $102.36 25

汇率

欧元/美元 $1.379 -$0.001 -0.06% +0.12%

美元/澳元 0.959 -0.003 -0.35% -0.42%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 侯向明；审校 张若琪)
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