英国经济：10月民众通胀预期升至两年来最高--YouGov调查

路透伦敦10月24日 - YouGov周四公布的月度调查显示，英国民众对未来通胀的预期急升至两年来最高水准，因能源和房价进一步看涨。

调查可能引发英国政界人士讨论生活水平下滑的问题，并令英国央行感到不安。英国央行在8月时承诺将维持利率不变，直至失业率降至7%，但前提是民众的通胀预期没有开始急速上升。

10月对未来一年的通胀预期从9月的2.5%跳升至3.2%，为花旗委托调查以来的纪录最大升幅。英国民众对未来五至10年的通胀率预期为3.9%，高于9月时预期的3.3%。