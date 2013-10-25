英国经济：10月民众通胀预期升至两年来最高--YouGov调查

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透伦敦10月24日 - YouGov周四公布的月度调查显示，英国民众对未来通胀的预期急升至两年来最高水准，因能源和房价进一步看涨。
调查可能引发英国政界人士讨论生活水平下滑的问题，并令英国央行感到不安。英国央行在8月时承诺将维持利率不变，直至失业率降至7%，但前提是民众的通胀预期没有开始急速上升。
10月对未来一年的通胀预期从9月的2.5%跳升至3.2%，为花旗委托调查以来的纪录最大升幅。英国民众对未来五至10年的通胀率预期为3.9%，高于9月时预期的3.3%。
花旗分析师表示，“这些结果肯定会让英国央行感到忧心，尤其是在经济有所改善的情况下。我们未来几个月将密切注意调查结果，以研判此一上行趋势是否会延续。”(完) (编译 戴素萍 审校 隋芬)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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