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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 09:13 BJT

《汇市简讯》美元/日圆虽然压力沉重，但下档受到良好支撑

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* 一些美国账户和日本散户稍早卖盘得到证实，尽管规模很小

* 上述卖盘从97.44高点附近开始出现

* 跌势受到限制，直到日经指数下挫。日本股市仍然疲弱，下跌1.2%。

* 但在97.00附近买单充足

* 97.00下方有一些停止单，但可能被大量买单淹没 (完)

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