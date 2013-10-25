《全球重要经济事件一览表》--10月25日-11月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月25日(五)

米兰--欧洲央行执委亚斯穆森在博科尼大学接受颁奖。

西班牙格拉纳达--欧洲央行管理委员会委员暨西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)在一次会议上发表演说，主题为“摆脱西班牙经济危机”。

10月26日(六)

柏林--德国央行副总裁劳滕施莱格就欧洲债务危机及其对年轻人的冲击发表讲话(0900)。

10月27日(日)

上海--第10届中国国际金融论坛(CIFF)举行(至10月28日)。加拿大副财长Michael Horgan、亚洲开发银行副行长Lakshmi Venkatachalam和经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Yves Leterme将参加。

马德里--欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问西班牙(至10月28日)。

10月28日(一)

暂无重要经济事件。

10月29日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。

10月30日(三)

华盛顿--美联储FOMC宣布利率决定。

伦敦--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举办Golden Series演讲，主题为“葡萄牙：金融稳定进展”。葡萄牙央行总裁科斯塔主讲。

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就“零售银行业：释放欧洲实体经济全部潜能的关键”发表讲话(0805)。

德国斯图加特--欧洲央行执委亚斯穆森在有关欧元区未来的一个活动上讲话(1900)。

罗马--意大利央行总裁维斯科和经济财政部部长萨柯曼尼参加在一个会议。

里加--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问拉脱维亚(至10月31日)

10月31日(四)

雅典--规划与经济研究中心(KEPE)举办关于希腊经济面临的挑战和前景的会议，希腊副财长Christos Staikouras将发表讲话。

惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定。

11月1日(五)

美国圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话(1310)。

美国圣保罗--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在一次会议上致开幕词。

美国费城--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在全球合作中心(Global Interdependence Center)举行的公开仪式上接受2013年全球公民奖颁奖(1600)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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