更新版-日本数据：9月CPI连四月按年增长，显示脱离通缩有进展

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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对首相安倍来说，该数据鼓舞人心。安倍推出大规模财政和货币刺激举措，以重振经济。其设想是，消费者物价持续上涨将带来经济成长、企业支出增加和薪资上升的良性循环。
东京地区10月核心CPI较上年同期升0.3%，齐平预估中值。
日本央行总裁黑田东彦曾重申，消费者物价上涨料逐步加速，有迹象显示物价上涨趋势向能源和食品以外领域蔓延。黑田东彦4月宣布大规模货币刺激举措，以在约两年的时间内实现2%的通胀目标。
一些分析师预计，到2013年底核心CPI涨幅将超过1%，主要因能源和食品价格上涨。但许多分析师认为，由于经济仍存在很大的产出缺口，且企业仍不愿大幅增加支出和加薪，所以日本央行的目标过于高远。
日本央行在10月31日将召开下次政策会议，届时其还将公布经济和物价预期。
今年迄今，日本经济成长速度超过七国集团(G7)其它成员，但这种速度是否可以持续还需拭目以待，因为其经济中的薄弱一环--资本支出直到最近才开始显示复苏迹象。(完) (编译 戴素萍/李爽 审校 李婷仪/张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。