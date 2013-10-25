更新版-日本数据：9月CPI连四月按年增长，显示脱离通缩有进展

对首相安倍来说，该数据鼓舞人心。安倍推出大规模财政和货币刺激举措，以重振经济。其设想是，消费者物价持续上涨将带来经济成长、企业支出增加和薪资上升的良性循环。

东京地区10月核心CPI较上年同期升0.3%，齐平预估中值。

日本央行总裁黑田东彦曾重申，消费者物价上涨料逐步加速，有迹象显示物价上涨趋势向能源和食品以外领域蔓延。黑田东彦4月宣布大规模货币刺激举措，以在约两年的时间内实现2%的通胀目标。

一些分析师预计，到2013年底核心CPI涨幅将超过1%，主要因能源和食品价格上涨。但许多分析师认为，由于经济仍存在很大的产出缺口，且企业仍不愿大幅增加支出和加薪，所以日本央行的目标过于高远。

日本央行在10月31日将召开下次政策会议，届时其还将公布经济和物价预期。