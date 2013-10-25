日本经济：明年第三季GDP报告是决定是否继续提高消费税率的关键

路透东京10月25日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，明年7-9月的国内生产总值(GDP)报告是关键，将决定是否在2015年把消费税率从8%提高至10%。

麻生太郎在记者会上还称，消费者价格逐步上升，部分归功于政府的经济政策。

但他补充道，“日本需要更多时间来摆脱通缩。”