港报财经评论：美股泡沫论实在过忧--信报10月25日

美股泡沫论实在过忧/ 习广思

中国经济进入高原时期，尽管经济减速，但仍保持着7%增长速度，国务院总理李克强追求维稳，不要大上大落，在上限下限的思维下，增长难以大幅反弹，亦保底不会急跌，务求在高位稳定运行，故投资者不要对PMI等经济指标有过大反应，尤其是中央见到反弹回稳后，已没有再推刺激措施。10月份汇丰PMI初值是50.9，高于市场预期的50.4，亦高于9月份终值50.2。尽管数据没有令人失望，但亦没有惊喜，中国内地经济在第三季回稳，11月数据亦会平稳居多，第四季增长则可能放慢。中港股市第三季急涨，宏观数据反弹，最近数据回复平稳是预料之内，在中央经济维稳下，有利日后继续推出改革措施。在经济增长高原时期，没有强劲复苏，也没有衰退崩溃，投资者不宜再因宏观数据玩risk-on或risk-off，反而应该脱离宏观数据、指数，转玩拣股游戏。

8月底，新兴市场出现撤资潮，以脆弱五国的资金流出情况至为严重，但当乱潮平静下来，很快可发现北亚市场股汇债市场均稳定，并且见资金回流，其中以南韩、中国最为明显，韩圜及人民币升值是最好的讯号。韩圜兑美元汇价自8月开始急速升值，外资甚至叫韩圜为安全天堂，昨天韩央行出口术警告。资金涌入有利股市，对韩股及港股利好。新股集资潮未散，公司接连抽水，企业密密发债，相信资金流未逆转，港股短期下跌属获利回吐居多。恒指周三单日转向，由高位23,534点至昨日低位22,762点，波幅772点，算是近期颇急的跌势，短期视乎22,800点支持位，再插穿的话，将打破由9月形成22,800-23,500点的上落区间，走势进一步转弱。不过，中国内地资金偏紧，下周联储局议息，市场炒作“不退市”，相信在三中全会前，大市不会太淡。

港股投机炒作，资金在各板块轮流转，强股愈强，切勿估顶，其次是细价股几年才有一次炒作潮。然而，昨天濠赌股转稳，汇控 、和黄 走势回稳，前者早前没上升，后者最先回吐，反映资金短期回吐的局面，但又未全面散水。港银卖盘消息陆续出现，热闹程度不下于李嘉诚出售资产套现，大新银行 股价突破再升，投资者不妨追入。近期新股集中在医药股，在影子效应下，多只医药股逆市造好，复药 买卖消息不断，股价整固，续可吸纳；破顶股如石药 、四环 亦可留意。(B03)

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欧罗暂不宜高追/ 苏子

昨天欧罗区公布的10月欧罗区综合PMI初值为51.5，结果较市场预期及9月的差，数据显示欧罗区的经济活动扩张速度较之前数月有所减慢，故使到已经突破1.38阻力关口的欧罗兑美元，得以自盘中的1.3822高位一度回落至1.376低位。不过，由于目前市场仍担心美国联储局政策走向的不确定性；加上美国经济目前的复苏步伐有可能受到早前美国的政治僵局拖慢，故市场仍倾向采取逢高沽出美元的策略，使昨天美国入市前夕，欧罗兑美元得以自上述低位逐步回升至1.38阻力关口附近争持。如果昨晚欧罗兑美元未见进一步突破昨天欧洲市早段所造的1.3822高位，反而可以逐步回落到1.376以下波动及收市，预料汇价较大机会已于昨天欧洲市早段见了短期重要顶部，暂不宜采取破位高追策略。

澳元兑美元于本周三触及200天SMA关键阻力后便掉头重挫及低收，如果昨晚汇价未能承接目前开始转劣的技术走势，并进一步跌破10天SMA支持收市，相信澳元兑美元已于本周三所造的0.9758高位见顶。若调整自8月5日的0.8845低位开始的升幅的38.2%及50%，目标可见0.9409及0.9302。

留意若澳元兑美元稍后的调整可以多于50%幅度，将意味市场可能因为强烈担心目前正被高度关注的中国地方政府债务危机，而令风险胃纳明显下降，故除抛售与中国有高度相关性的澳元外，相信环球股市亦有可能受到波及，使市场上避险货币如美元、日圆及瑞郎等受追捧。若真的出现上述情况，相信投资者建立澳元兑日圆短仓的回报，将较直接建立澳元兑美元短仓高得多。(B13)