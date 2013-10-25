港报财经评论：恒指两级支持参考--经济日报10月25日

恒指两级支持参考/ 林瑞芬

中国内地拆息续扬，股市疲弱，恒指昨回软考验近50天线，收报22,835，跌0.71%；成交额652亿港元；短线两级参考支持22,750及22,000左右为关键。汇丰公布10月份中国制造业采购经理人指数初值为50.9，高于市场预期的50.4，亦高于上月的50.2。经济数据利好，但SHIBOR仍在升，又传IPO及优先股试点同步开闸，A股昨续跌，上证收报2,164，跌0.86%。上月以来，大市闷局，细市值股炒股势盛。等大市回调吸纳优质股，等足成个月，周三触高掉头回，无货者固然望跌势明快些，望大户做戏宜做全套，既成功营造顶位不破而回，试穿50天线更似层层，顺势再落22,000更震撼，由高位至此近1,500点，好仓都要投降。惟世事是否可尽人意，且看十大升幅榜，至少升幅为17%才上榜，榜上的太元集团 、升冈国际 及新确科技 等大升35%至107%不等。由此可见，散户未为周四掉头跌市及昨试穿50天线所吓窒，跌市还不够惊吓！

港股连挫三日，主要动力似乎在于部分人士心急进行套利回吐，论实质利淡因素冲击似乎不足够。所以，恒指从23,500左右回挫或为震仓的假设仍强，迫好仓于今个月前结算平仓，震走跟风者，之后是年底前至明年首季续找机会向上突破并造高位。当然，目前在震仓浪涛中，反覆无常，是大震还是微震，都只能估估下！无货的望大户大震，但大户若不想散户执到太平货，出手未必狠，略为试穿50天平均线就收工也说不定。总之，低收50天线防大震，50天线争持属小震，中期关键是22,000左右。两蓝筹公布季绩，联通 今年首三季净利润83.7亿元人民币，同比增长53.6%，与中移动 倒退成强烈对比，此消彼长。中海油 第三季实现总净产量按年升17.8%，油价升1.5%。季绩均佳，但市况不就，刺激股价料有限。

三中全会未到，市场已有呼吁减持套利，是担心决策刺激性有限。北京推出自住型商品住房之目的在于解决广大居民的自住型、改善型购房需求，措施从供应落手，非辣招，预计未来针对高涨楼价措施只是区域性，不大可能以行政手段叫停。北京市出台的房地产政策往往具有先导性，其他一线城市可能也大概如是，对房策思路是少调控、稳市场、促供应，更激的辣招出台机会微。内房股价暂且捱着沽，日后等业绩表出来以证其价值。(B04)

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明年欠增长，华能宜观望/ 余少文

国企指数守10,300点，横行走势未变，市场观望第三季业绩，首三季盈利急升的华能国际 要面对电价下调阴霾，盈利急升现象料明年不复见，会为股价添加压力。中国内地股市下跌，国企指数则见三连跌，昨日跌135点或1.3%，收报10,322点，成交额140亿港元，但逆市上升主板H股增加至34%。不过，国指仍未走出10,300点至10,800点区间上落格局，惟10,300点一旦确认失守，却会出现“小双顶”，届时指数或要低见9,800点，即10,000点未必守得住。至于红筹指数跌29点或0.7%，收报4,437点，成交额52亿港元，市场焦点之一的中国移动 刚跌穿80港元。

未来一周是同时拥有A股身份的中资股披露第三季业绩的高峰期，暂时盈利增长最劲是华能和中兴通讯 ，最赚钱则是华能，首三季盈利达92亿元人民币，同比增长1.2倍；当中第三季盈利33亿元人民币，同比增长66%。虽然公司暂未为全年业绩发出盈喜，但去年全年盈利58.7亿元人民币，今年首三季盈利已较去年全年升56%，除非华能第四季出现戏剧性亏损，否则盈利只要维持去年第四季水平17亿元人民币，今年盈利已经可以按年增长80%以上。电力股今年是丰收期，仍未公布第三季业绩的大唐发电 和华电国际 ，上半年盈利分别为18.9亿元人民币和16.9亿元人民币，前者已超逾去年首三季盈利，后者更超过去年全年盈利，问题在于增长幅度而已。中国内地9月因应环保政策而下调电价，虽是市场预期的事，华能副总经理周晖表示，9月下调上网电价后，会影响公司8.5亿至9亿元人民币盈利。

当然，对于今年盈利可以达110亿元人民币的华能而言，9亿元人民币只是小数目，但华能副总经理杜大明表示，预料第四季煤炭供应充足，料供大于求情况持续至明年，相信明年煤价不会大幅上升。华能副总经理李树青补充，未来电价受煤炭价格影响，若煤炭价格维持现水平，预期明年电价可能下降。中国9月底下调电价，会影响华能等火力发电股的盈利表现，若然上网电价跟随煤价下跌因素而明年初下调，中国便要全面下调火电上网电价，跟今年9月涉环保因素而下调不同，估计对电力股明年的盈利冲击更大。故见彭博综合证券商预测数据后，预期电力股明年盈利将会跟今年持平，甚至乎下跌，即是说电力股明年缺乏增长动力，当然，电力股明年缺乏增长动力，但预测PE仍会维持单位数，预测息率可维持在3.4厘至6厘水平，华能息率会是众电力股最高，若然股价出现深度调整，是有一定吸引力。只是明年初有电价下调阴霾，第四季只宜观望。(B05)