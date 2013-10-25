港报社评：应对老化劳动力减少，引入外来人力最管用--明报10月25日

人口政策督导委员会发表谘询文件，指出香港出生率低、人口老化。对内鼓励本地妇女生育、释放更多家庭主妇加入劳动大军；对外则引入外来人力。从引入外来人力包括输入劳工，或许是应对现实需要的较佳选择。

香港出生率低，若香港女性生育率偏低不变，内地移民就成为补充人口不足的主力军。不过，以香港经济体积而言，劳动人口仍然不足。香港女性迟婚、迟生育，政府增加诱因鼓励女性早些生育。不过，新加坡、韩国等面对同样问题的国家，推行鼓励生育政策后，生育率仍然处于低位，类似措施相信也难以提高生育率。

释放现有人口的潜力，一定程度上可以增加劳动力，如延长退休年龄，女性劳动人口参与率等。不过，即使释放部分劳动潜力，实际上只在现有人口规模兜兜转转，难以带来根本改变。

检视谘询文件胪列的政策方向，引入外来人力可以收立竿见影之效，最符合香港实际需要。引入外来人力分为质与量两个方面。量是指输入劳工，质是指输入专才、优才和留住非香港毕业生在港安居工作。

香港接近全民就业，许多行业都诉说难以聘请足够人手。若劳动人口不足，输入劳工是不能回避的问题。政府只要做足保障本地劳工的权益，香港应该开放输入外劳，成为经济增长的动力。

至于外地专才、优才，这类外来人力会带来新观念，对促进香港发展和进步，是一股推动力。总之，外来人力从质量而言，都是香港所需，工运人士须抛开成见，与政府协调，既能充分保障本地工人权益，又能使香港有焕发活力的足够人力资源。(A02)