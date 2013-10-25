港报社评：释放新移民妇女创富潜力--星岛日报10月25日

当局发表《集思港益》文件，推算香港人口老化的速度比预期快，需要从质和量方面提高社会的生产力。内地来港人士是纾缓人口老化的主力，社会应设法更好发挥他们为社会创富的潜力。

政府多年前已经担心劳动人口萎缩，因而提出鼓励生育。香港现时引进人口的途径，当中优才与投资移民较少遭人非议，输入外劳则面对工会的强力阻挠，余下的就是家庭团聚移民，主要靠每天150个内地来港单程证配额。社会上一直有部分人士觉得，持单程证来港的人士质素欠佳，会成为社会的负累。

现时香港每100对结婚注册中，就有35对是跨境婚姻，家庭团聚是基本人权，配额和计分制，令港人的内地配偶和子女可以有秩序来港，同时增添青壮劳动力。这类人士的教育程度，已有 86%达中学程度或以上；不过，由于专业限制和语言问题等，不足50%从事经济活动，此中有87%是做低技术工作。

现时香港失业率低至3.5%，不少行业难请雇员，若非有这批人和一些少数族裔人士作为「生力军」，不少中小企根本难以经营。可是，仍有不少新移民妇女没有出外工作，有的是因为选择照顾家庭，有的则是因为无可选择。政府统计，包括她们在内的全港女性料理家务者中，有8%表示如有合适的机会，会愿意工作。

但不少基层妇女就算想出外工作，多因为难以兼顾子女而放弃。当局的托儿服务安排，一直未贴合这些人的实际需求，需大力改善资助托儿服务，配合再培训，释放这些妇女的劳动力，既能提高个人和家庭收入，为社会创富，同时可以减轻对福利的倚赖。(A04)