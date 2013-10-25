港报社评：单程证计划不变，人口流入政策被动--信报10月25日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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港府昨天公布人口政策谘询文件，提出循五个方向去应对香港劳动力增长放缓和人口老化带来的挑战。由于香港出生率低，人口增长依靠外来人口补充，尤其持单程证从内地来港的人口，已然成为香港人口变化最主要的因素，香港人口政策不仅需要考虑劳动人口变化对经济的影响，更需要考虑流入人口如何融入本地的社会文化和价值体系之中。
政府提出的五大纲领，焦点可谓集中展示劳动人口减少对未来经济发展的制约，甚至提出输入外劳来解决就业缺口，看来难脱政策短视之讥。近年香港出生率下滑，单程证计划已成为影响本地人口增长变化最主要的因素。如今计划不变，内地人进入香港定居的人数，由内地主管部门征求港府意见后确定，也意味香港人口流入结构的管理和调控，港府显得相当被动。
据谘询文件透露，每日持单程证来港家庭团聚的150人，其年龄中位数由2007年的28岁，增至去年的36岁；计划不变，港府不容易通过人口流入结构的调整，去优化劳动力的质与量。
从人口“出、死、入、出”的比率变化看，关键在于香港相当大程度依赖内地人口来作增长来源，但调整人口流入结构的政策弹性低，如何促进内地新来人口融入本地社会文化和价值体系之中，是无法回避的问题。
香港制订人口政策蹉跎了10年岁月，从2003年《人口政策专责小组报告书》，到去年人口政策督导委员会公布的《进度报告书》，重点无非是劳动增长萎缩之忧，甚至退休长者选择回内地养老等问题。如今谘询文件仍然缺乏长远政策目标，五项应对方针流于表面。(A02)
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