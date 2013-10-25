港报社评：订人口政策，人才质素才是关键--经济日报10月25日

港府昨推人口政策谘询文件以应对人口老化挑战。人口问题核心在数量与质量，惟鼓励生育增人口知易行难，故质素才是关键，此须积极吸纳人才。

昨日政府发表谘询文件，提出五大政策方针谘询公众，即吸引退休人士及妇女投入职场、鼓励生育、主动引进人才、改善教育、迎接高龄化机遇等。惜港府未提出具体政策与目标，香港要面对人口老化挑战，最根本的问题其实仅两个，就是量与质。

港府昨指，香港劳动人口将在2018年见顶开始下降，意味香港将面临劳动人口不足，最王道的方法，固是鼓励生育。惟纵观全球发达经济体，藉税务优惠、补贴等提高生育率，但成功经验却无几。故解决香港人口问题，质量才是最关键，尤其积极吸纳国际人才来港，及提高香港整体人口质素与生产力。

然而，各发达经济体亦面对人口老化，故全球对人才竞争相当激烈；且过去香港引进人才的规模太小，截至去年输入专才仅占总劳动人口2.5%。香港若要抢人才，就须迈出更大脚步。

香港要提供的不单是商机与高薪厚职，更要助外来人才安居乐业。惜香港楼价高租金贵、空气污染严重等等，港府更要在住屋、教育等筹谋通盘策略，才有望胜出这场国际人才战。

不过，港府若只图大力吸纳外来人才，恐惹部分港人反弹。因此，港府更须在本地的教育加鞭，提高本地年轻人竞争力；亦要有更完善的职业培训，助中年人士增值。港府提出人口老化的警示已多年，但一直没全盘应对政策，今次莫再蹉跎，认真与市民寻出应对策略的共识，如此才不会让问题愈滚愈大。(A14)