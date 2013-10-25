港报社评：解决现实问题，做好长远规划--文汇报10月25日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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特区政府昨日发表人口政策谘询文件，建议从增加劳动人口数量及提升质素、鼓励生育等5方面应对未来人口挑战。事实上，香港目前低技术行业存在人手不足的问题，但输入外劳又备受争议。当局有必要在保障本地劳工就业的前提下，谨慎地制订输入外劳政策，既顾及社情民意，又避免因劳工短缺窒碍发展。
香港出生率持续下降，同时劳动市场接近全民就业，洗碗、看护的工种人手严重短缺，有关行业饱受请不到人之苦。同时，多个大型基建动工，建筑业同样人手严重短缺。在此情况下，工商界要求输入外劳，希望藉以纾缓人手紧张、降低经营成本，但香港的劳工团体反对输入外劳的意见强烈。在处理输入外劳的问题上，政府必须小心谨慎，保证本地劳工就业和待遇是优先考虑。
近期香港有意见认为，为了提升香港的人口质素，应把单程证的审批权从内地转移到特区政府手中。基本法规定，单程证的审批权属于内地，即使在港英时期也没有异议，现在香港没有必要改变。从现实来看，内地申请单程证来港的人士众多，特区政府难以掌握情况，根本没可能审批，必须依靠内地有关部门把关，才能确保内地居民有序合法地来港定居。
以往由于缺乏人口政策的长远规划，衍生不少社会问题，“双非”就是典型例子。因此，政府应统筹各部门，结合经济、产业、福利的综合因素，做好香港未来10年、20年的人口规划和应对部署，防止人口老化加速而妨碍香港发展。(A04)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。