金属期市：LME期铜持稳但周线料收低，因需求前景受损

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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上海期交所期铜主力1月合约 持稳在每吨51,700元人民币(8,500美元)。
周四调查显示，本月中国工厂提高产出，但美国制造业产出四年来首次下滑，同时欧元区经济失去了动能。
格陵兰议会周四表决结束了该国长达数十年的放射性材料矿产的禁采令，向澳洲和中国等渴望涉足其丰富矿产资源的国家进一步开放。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 侯向明； 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。