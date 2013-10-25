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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 09:48 BJT

金属期市：LME期铜持稳但周线料收低，因需求前景受损

上海期交所期铜主力1月合约 持稳在每吨51,700元人民币(8,500美元)。

周四调查显示，本月中国工厂提高产出，但美国制造业产出四年来首次下滑，同时欧元区经济失去了动能。

格陵兰议会周四表决结束了该国长达数十年的放射性材料矿产的禁采令，向澳洲和中国等渴望涉足其丰富矿产资源的国家进一步开放。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 侯向明； 审校 张涛)
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