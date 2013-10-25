美国个股：投资大亨伊坎敦促苹果回购股票，遭到PIMCO投资长葛罗斯批评

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透10月24日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)投资长葛罗斯周四告诫投资大亨伊坎不要再干涉苹果 的事务，此前伊坎再度敦促苹果回购1,500亿美元公司股票。
周四公开的伊坎写给苹果执行长库克(Tim Cook)的信中披露，自9月他与库克私下聚餐后，他已将苹果股票增持约22%，至逾470万股，凸显他认为苹果股价被低估。
伊坎周四稍晚对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，如果苹果拒绝他的建议，他考虑对苹果发起代理权之争。他建议苹果以每股525美元的价格回购股票。
他补充称，目前他个人并不希望在苹果董事会中谋得一个席位。
在周四常规交易时段，苹果股价涨1.32%，收报531.91美元。
伊坎自8月以来数次公开或私下向库克要求苹果回购公司股票，这导致葛罗斯在Twitter发出刻薄的评论，他称“伊坎不应再干涉苹果的事，而应像盖茨一样多花一些时间独处。”
伊坎对CNBC称，葛罗斯有权表达自己的意见。
苹果拒绝发表评论。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。