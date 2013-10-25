美国个股：投资大亨伊坎敦促苹果回购股票，遭到PIMCO投资长葛罗斯批评

路透10月24日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)投资长葛罗斯周四告诫投资大亨伊坎不要再干涉苹果 的事务，此前伊坎再度敦促苹果回购1,500亿美元公司股票。

周四公开的伊坎写给苹果执行长库克(Tim Cook)的信中披露，自9月他与库克私下聚餐后，他已将苹果股票增持约22%，至逾470万股，凸显他认为苹果股价被低估。

伊坎周四稍晚对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，如果苹果拒绝他的建议，他考虑对苹果发起代理权之争。他建议苹果以每股525美元的价格回购股票。

他补充称，目前他个人并不希望在苹果董事会中谋得一个席位。

在周四常规交易时段，苹果股价涨1.32%，收报531.91美元。

伊坎自8月以来数次公开或私下向库克要求苹果回购公司股票，这导致葛罗斯在Twitter发出刻薄的评论，他称“伊坎不应再干涉苹果的事，而应像盖茨一样多花一些时间独处。”

伊坎对CNBC称，葛罗斯有权表达自己的意见。