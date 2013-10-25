路透调查：加拿大央行料维持利率不变至2015年第二季

* 加拿大央行料维持利率于1%至2015年第二季

* 利率料在2015年底时升至2%

* 无人预期会降息

记者 Leah Schnurr 编译 王冠中

路透多伦多10月24日 - 初级交易商周四预期，加拿大利率将维持在低点更长的时间。他们指出，加拿大央行将维持指标利率于1%至2015年上半年。经济成长令人失望，而消费者债务水准偏高，令央行保持谨慎。

路透调查访问加拿大12个初级交易商显示，交易商现在预估利率将维持不变至2015年上半年。

在10月18日进行的上次调查中，多数交易商原预期加拿大央行将在明年底升息。

出口低迷、企业投资疲软，再加上美国经济动能放缓的迹象，料使加拿大利率维持在1%。加拿大利率过去三年多来均维持在该水准。

“我们认为，未来一年景况改善幅度不会足以让(加拿大)央行考虑升息，”汇丰加拿大首席经济分析师David Watt称，他预估首次收紧政策将在2015年第二季。

此次调查是在加拿大央行会议后进行。加拿大央行周三表示，经济乏力以及通胀持续疲弱意味着，升降息的机率各占一半，一改此前连续18个月发出的加息警告。

调查预估中值显示，加拿大央行将在2015年第二季升息。

尽管加拿大通胀率目前低于央行的2%目标，但仍预期央行不会降息，因担心债务水准已创纪录的加拿大家庭会进一步借贷。

“我想他们会抗拒降息，”Scotiabank经济分析师Derek Holt称。“他们会乐见市场略偏向宽松，但要正式调降官方指标利率的门槛是非常高的。”

Scotiabank预期利率将维持不变至2015年底。

但由于通胀率处于目标区间的低端，部分人士预期，央行可能最终会采取更为宽松的立场，以提振经济。

美银美林的经济分析师Joshua Dennerlein表示，尽管他预期2016年会升息，他也预期，在通胀率过低的担忧下，有15-20%的机率加拿大央行会降息。